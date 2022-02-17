救護服務「爆煲」　消防處抽調人手　租用旅遊巴應對

疫情嚴峻下香港的確診人數與日俱增，救護服務需求極大。消防處助理處長吳孝銘今(17日)表示，消防救護服務人手嚴重不足，消防救護人員每次完成運載確診病人後，都要消毒救護車，而救護員亦要穿全套保護衣，因此每轉服務需要的處理時間亦延長，較一般個案長兩至三倍。

吳又提到，消防處已抽調具先遣急救資格的消防員，並租用旅遊巴和24座小巴協助運送非緊急病人。他強調，租用的車輛經過改裝，及衞生防護中心專家視察，確保車上有足夠距離及空氣流通，不會增加傳播風險。處方期望措施可把前線救護資源集中應對大幅增加的緊急救護服務召喚。

現時消防處已基本上「全民皆兵」。吳孝銘指，消防處的教官、學員亦被抽調支援，救護主任及高級救護主任職級人員，都要到救護車上工作，學員只協助消毒救護車，不會負責在救護車上當值。他指，有不少同事自願參加處方的逾時工作計劃，

另外，第五波疫情至今消防處有43名同事確診，單是昨日（16日）已有12人染疫，需要短暫關閉11個救護站作消毒清潔，對救護服務構成壓力。