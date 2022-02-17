十天內有7名在囚人士確診　 沙咀懲教所將騰空作隔離設施

懲教署今日（17日）宣布，為應對新冠疫情，會把大嶼山沙咀懲教所暫時用作署內的隔離設施。懲教提到，由2月8日至今共發現7名確診在囚人士，署方已於2月13日騰出柴灣歌連臣角懲教所（原先用作職員實境訓練場地）用作臨時隔離設施，將以上確診在囚人士集中管理，等候衞生防護中心進一步安排。

而為應對疫情在懲教設施在短期內可能出現急劇變化，署方再作出另一項緊急應變措施，將沙咀懲教所騰空作為另外一個臨時隔離設施，管理可能增加的相關在囚人士。署方已將沙咀懲教所的在囚人士轉移至塘福懲教所。

懲教署強調，一直採取各項措施以阻止病毒在懲教院所內蔓延，包括所有當值懲教人員及在囚人士均須進行體溫探測和配戴口罩，院所內所有位置持續進行清潔消毒，並更改院所運作程序，推行「假日運作模式」（如情況惡化，即推行「鎖倉運作模式」），透過減少人流和接觸防止病毒傳播。

署方現正為所有職員和在囚人士進行全面檢測，並預備充足的快速測試工具供當值職員和有需要的在囚人士使用，期望盡早偵測院所內的隱形傳播鏈，以達致及早發現、及早隔離、及早切斷的目標。