抗疫的士載染疫者往返診所　日薪3000元　司機：唔值得搵命搏

政府設專屬的士車隊，為接載求診人士往返住所及醫院管理局7間「指定診所」，車隊將於明日（18日）起提供服務，約有300輛的士參與。有加入車隊的司機表示，乘搭專用的士的患者毋須付款，司機亦不可以收取任何費用，政府會為司機提供每日3,000港元的津貼，較一般的士收入多賺約1,000港元。但亦有不少的士司機「唱反調」，擔心與確診者在同一細少車廂內，存在極大感染風險，「唔值得為3000蚊搵命博。」

醫院管理局7間「指定診所」昨(16日)始運作，協助診斷和治療已接獲衞生署通知確診新冠肺炎人士，並且在等待被安排送院期間因較輕微感染徵狀而需要獲得醫生診症服務的人士。

為接載患者往返住戶及診所，運輸及房屋局聯同的士業界設立專屬的士車隊。的士車身會貼上寫有「抗疫專用 必須預約」的藍白色標示，而司機必須戴上防護面罩（非駕駛時）、口罩、防護衣等，並須每日全面消毒車廂，以及每日開工前以快速抗原測試作檢測，確保沒染疫才可開工。

有份加入專屬車隊的司機吳先生表示，專屬車隊只會接送已預約到「指定診所」的患者，不會接載其他乘客。

吳指，扣除租車費、汽油錢和隧道費等成本後，他預料每天賺到約2200港元，比普通的士每日多賺1000港元左右。他指，專屬的士要求乘客必須坐後座，而前、後座有一塊膠阻隔，司機位再有一塊L形膠圍封。

吳已經購入消毒藥水，指會在乘客上落前後消毒車廂，每日開工前後會全面消毒，有需要會佩戴2個N95口罩。其他工作流程仍待政府公布。他平衡風險後，認為仍然值得加入車隊，除了增加收入之外，近日見到醫院門口泊滿救護車、堆滿帳篷，望為抗疫出一分力。

他暫定會提供相關接載服務一個星期，期間會另覓地方暫住，自我隔離，不會與家人同住。不過，他透露有其他司機因成本問題，例如未能另覓地方暫住，因而不加入。