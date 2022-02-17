議員批政府防疫鬆懈　促推行全民檢測

立法會繼續進行2021年施政報告辯論，在「走出疫情」辯論環節，有議員敦促政府盡快堵塞病毒源頭，堅守動態清零準則，更有批評政府抗疫鬆懈、認為政府對疫情「當斷不斷、必遭其亂」。此外，多位議員要求政府盡快推行全民檢測，找出確診者並停止社會的交叉感染風險。

議員田北辰質疑，港府在抗疫工作上鬆懈、掉以輕心，並批評居家隔離措施的結果是讓染疫人士傳染予其家人，促港府落實全民檢測、煞停交叉感染；議員陳恒鑌則直斥政府「當斷不斷、必遭其亂」，供院舍檢疫的亞洲國際博覽館臨時檢疫中心由集體抗疫成為集體感染，並指出部分長者不使用互聯網，促政府利用香港電台發放疫情資訊。

議員陳曼琪指，政府應以全港18區為單位，推行區域性分階段圍堵強檢，最終達到全民檢測。她續稱，政府可先挑選一個區作為試點，區域性圍封強檢要實名制，圍封強檢區域的市民不可跨區域流動，強檢結果沒有染疫的市民可以獲得綠色「健康碼」，成為疫苗氣泡「安心出行」的首批「綠碼」。對於圍封時未能跨區域上班的市民，她建議政府向其發放圍封強檢特別援助金。

議員林順潮則指出，港府在短期內難以做到全面追蹤，認為只能全面檢測找出所有確診者，才可穩定疫情。他亦建議政府收緊「口罩令」，要求市民在家居以外地方，包括辦公室、戶外活動時均需佩戴口罩。