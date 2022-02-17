外傭宿舍無資料無規管　申訴專員提10項改善建議

疫情下有外傭在港染疫，揭視外傭宿舍居住環境擠迫、衞生情況欠佳、涉嫌違反樓宇用途等問題。申訴專員公署今(17日)就此發表針對政府對外傭宿舍規管的主動調查報告，指出政府對外傭宿舍的需求、所在位置、數量及設施等，並沒有掌握系統性的資料，現時亦無專屬法例規管該些宿舍，並提出共10項改善建議。

調查報告中指出，勞工處過往在接獲有關外傭宿舍的投訴個案後，往往轉介民政總署跟進，讓後者按《旅館業條例》（第349章）或《床位寓所條例》（第447章）處理。但該署認為，不少職業介紹所的宿舍只開放予外傭入住，並非以公開招徠形式經營，而一些宿舍則不涉及收費。由此可見，該些外傭宿舍不屬《旅館業條例》或《床位寓所條例》的規管範圍。單靠轉介民政總署跟進相關個案，顯然涵蓋不足。

但該署亦認同，外傭宿舍有其社會功能，只是外傭入住質素不達到基本水平的宿舍，從人道立場而言確不為社會接受，亦有損香港聲譽，認為政府在規管外傭宿舍上，可透過與所有持份者坦承洽商，制訂一個各方都能接受的方案，同時循序漸進地改善或提升外傭宿舍的營運水平。

該署建議，勞工處可與各有關持份者（包括職業介紹所業界、勞工界、領事館及政府相關決策局及部門）溝通，建立有關職業介紹所經營外傭宿舍的資料庫，再編製及公布外傭宿舍名單，從而便利外傭作出知情選擇。勞工處亦可向職業介紹所業界就營運外傭宿舍方面提供更多指引。進一步而言，勞工處可引入新的牌照審批程序，要求職業介紹所在新申請或續領牌照時，加入有關住宿設施入規定的聲明等。

另外，該處亦建議民政總署檢視及優化涉及外傭宿舍投訴的處理程序，以加快處理相關個案，而入境處就外傭在港提出轉換僱主的申請，可繼續檢視及改善審批工作簽證申請的措施和效率，在資源許可的情況下盡量加快審批工作，以助壓縮外傭留港等候工作簽證期間入住外傭宿舍的潛在需要。勞工處、民政總署及入境處已接納公署提出的所有改善建議。

勞工處對報告表示歡迎，並接納申訴專員提出的建議，會研究在現有制度的基礎上，加強對職業介紹所經營的住宿設施的監察，以及增加資訊透明度，並會加強與相關政府部門的聯繫及合作，以便查核、交流訊息、轉介投訴個案及作出跟進。勞工處亦已展開檢討《實務守則》的工作，有關檢討會一併考慮申訴專員公署報告提出的改善措施。