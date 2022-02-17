大批病人醫院外露宿候診　工會指寒風中等待或出現低溫症

本港疫情嚴峻，公立醫院病床供不應求，大批病人於醫院外露天冒冷等候入院。醫院管理局員工陣線主席陳國誠今日(17日)表示，情況相當不理想，寒風中等候或導致出現低溫症，如果情況轉差也難以監察，期望政府向員工提供全面規劃，改善向市民提供資訊的方式。病人政策連線主席林志釉則建議政府探討公私營合作，增設視像通話診症服務，減少患者外出求診時，散播病毒的風險。

陳國誠表示，今日天氣轉涼，昨晚甚至下大雨，可能令等候入院的患者情況轉差，出現低溫症。而且，病人留在戶外一旦情況轉差，醫護人員未必即時監察得到，就算盡量去處理，亦會影響本身已經緊絀的其他專科的服務。他續指，目前醫院人手緊絀，以夜更為例，大約5至6個醫護人員要照顧100個病人，比例嚴重失衡。他促請醫管局同政府商討抗疫政策，向員工提供全面規劃，亦要改善向市民提供資訊的方式。

病人政策連線主席林志釉則於電台節目表示，讓染疫病人於帳篷候診的情況不理想及不安全，認為應安排確診者先留在室內，待醫院有病房才前往候診。此外，雖然政府增設7間指定診所讓初步確診病人求診，但他們外出時有傳播病毒的風險，期望醫院管理局安排更多交通配套，也可與私家醫生合作，增設視像通話診症服務，政府亦應向與家人同住的初確患者，提供日用品及防疫用品。