新居屋及白居二2.25可申請　涉逾8926個單位　包括沙田愉德苑

香港房屋委員會今日(17日)宣布，「居屋2022」及「白居二2022」將於2月25日上午8時至3月24日晚上7時期間接受申請，為期4個星期。在申請期開始前或截止後所遞交的申請表將不獲處理。「居屋2022」的申請費為250港元，「白居二2022」的申請費為210港元；同時申請兩者則為460港元。

在「居屋2022」下推售的單位分4類：

（1）新居屋單位--7個新建居屋發展項目共8,926個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑。

（2）因買賣協議撤銷而收回的居屋單位--截至去年底，15個在「居屋2020」因買賣協議撤銷而收回的彩禾苑和山麗苑單位，連同截至選樓開始前約兩個月確知因買賣協議撤銷而收回的該2個屋苑的單位。

（3）租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位（只適用於綠表申請者）--在「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2020／21」下未售出或因買賣協議撤銷而收回的租置計劃回收單位（如有），以及從已回收及未來數月直至「居屋2022」選樓日期開始前約三個月回收的租置計劃單位中揀選可供出售的單位。

（4）因買賣協議撤銷而收回的資助出售單位--房協在2016和17年推出預售的三個發展項目（翠嶺峰、翠鳴臺及綠怡雅苑）中，因買賣協議撤銷而收回的27個資助出售單位。

「居屋2022」下7個新發展項目單位和重售未售出／因買賣協議撤銷而收回的單位，平均售價臨時定於評定市值折減49%，即以五一折出售。房委會會待「居屋2022」新發展項目個別單位的實用面積在今年上半年（暫定時間）確定後，才確定最終的折扣率和平均售價。若按最終實用面積訂定的折扣率高於臨時折扣率，將採用較高的折扣率，即平均售價會向下調整；若按最終實用面積訂定的折扣率低於臨時折扣率，折扣率將不會下調，即平均售價不會向上調整。

此外，出售租置計劃回收單位予綠表人士時，將沿用出售「租置計劃」單位予現租戶的現行定價機制（經調整重置成本方法）。截至去年11月，39個「租置計劃」屋邨中所有未售單位的定價介乎約14萬港元至126萬港元，折扣率為評定市值折減83%至87%。最終售價取決於是次銷售計劃將會推售的單位。

房委會發言人表示，為在疫情下保持社交距離，申請期會由過往的2個星期延長至4個星期，申請表會於整個申請期內派發及接收。