2幼童先後染疫亡　心慌家長急帶小孩打針

本港新冠疫情嚴峻，近日先後有4歲男童及3歲女童疑染疫後死亡，引來大批家長憂心忡忡，加上政府早前放寬兒童接種疫苗年齡，令各區疫苗中心均可見家長帶小孩打針的蹤影。有家長坦言最初仍然猶豫不決，但有感疫情急速惡化，加上有小孩染疫後死亡，故轉軚打針，以求安心。

東網記者今日(17日)早上10時許，到位於圓洲角體育館的兒童社區疫苗中心視察，只見雖有家長於門外排隊，但人數並不算多，大約10多人。其中一位女童的家長魏小姐表示專程選擇到這中心，是因為這處可以提供由中國復星及德國合作的復必泰疫苗。她認為小朋友打復必泰比較安全，加上復必泰疫苗於外國認受性比較大，方便日後出國，又讚賞中心內的護士解釋清晰。在她身旁的女兒則表示打針過程好快，希望打針後，可盡快回校上課，與朋友一齊玩。

另一家長蕭小姐透露，上周於網上系統為女兒預約打針，又指今日流程很暢順，半小時內完成。她指打針原因是有感現時疫情非常嚴重，加上有小朋友疑染疫死亡。不過，她補充盡管小朋友現時已接種疫苗，免疫力會增加，但短期內亦未有打算讓小朋友外出，認為在家避疫最為妥當及安全。