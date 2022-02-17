16個月大嬰與父快速測試確診　醫院外苦等10小時吹風「焗」返家

嬰兒疑染疫苦等入院遙遙無期，難為父母憂心忡忡 。有於機場附近地盤工作的市民向東網透露，自己與16個月大的兒子於周一（14日）家中進行快速檢測見確診後，遂雙雙到北大嶼山醫院求診，嬰兒照X光片時，肺部更出現陰影，並有發燒及嘔吐的症狀，但卻只獲院方安排在室外帳篷輪候入院，而且苦等約10小時仍未獲安排。他無奈只能帶嬰兒回家，自行居家隔離。惟踏入第3日，他至今日(17日)仍未接到當局任何通知，現時同住的太太亦出現咳嗽的症狀，十分擔心「困獸鬥」下太太及同住的3歲女兒會一同染疫。東網正就此向醫院管理局查詢。

王先生指自己於機場客運站外的地盤工作，並推測受到同事傳播而染疫。他指同事於本月9日到社區中心進行檢測，惟至本月12日方獲告知確診，該同事期間如常上班，自己亦曾與該名確診同事在同一餐廳進食。直至周一（14日），他發現家中僅16個月大的兒子出現發燒及嘔吐的症狀，便為自己及兒子進行快速測試，發現結果呈陽性。他於翌日凌晨帶同兒子前往北大嶼山醫院急症室求診，當時兒子發高燒及嘔吐，體溫高達攝氏40度，經檢查後亦發現兒子肺部有陰影（俗稱「肺花」），但院方僅告知床位有限，並處方退燒藥，同時籲他們在露天的帳篷等待。

他續表示，於凌晨時分帶同手抱兒子在醫院門外等待近10小時仍未獲分配床位。院方同時向其明言，除非嬰兒出現嘴唇變紫色及出現抽筋等症狀，方獲優先處理，否則需一直在露天帳篷等待入院。他擔心等待無了期，加上天寒地凍，認為「大人等得，細路都捱唔住」便帶同兒子留家隔離等待當局通知。

他指，慶幸兒子最終於日內自行退燒，至今未有再發燒，惟直至目前，他仍未收到院方任何通知。他坦言，家中仍有一位3歲的女兒，目前只能於太太及女兒分房睡，自己負責照顧兒子，但仍擔心妻女感染風險。他透露，太太昨亦出現咳嗽的症狀，擔憂最終連累年幼的女兒一同染疫。他對醫護人手緊張感到理解，但認為政府處理分流病人不當，認為長者及幼童應優先獲分配床位，因他們抵抗力較弱。