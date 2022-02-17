許樹昌促參考星洲居家隔離安排　醫院輕症可轉到會展以騰出病床

本港疫情嚴峻，公立醫院隔離病床飽和，部分患者要在醫院外的空地露宿，等候入院。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日(17日)表示，情況不理想，建議當局參考新加坡模式，容許快速測試驗出病毒，但無徵狀或者症狀輕微的人士，留家隔離7天，並每日做檢測直至沒有驗出病毒。他又指，很多醫院確診病人精神良好，但未達出院條件，建議政府安排這批輕症到會展隔離，騰出病床給急症室輪候病人。

許表示，根據新加坡模式，如第7日沒有驗出病毒，又已打針，則可結束隔離。但如到第7天測試結果仍驗出病毒、又未接種疫苗，則在家隔離到第14天。不過，許強調，新加坡接種率高，家居環境也較寬敞，所以香港未必能跟足有關安排，但值得參考。他表示，最重要的因素就是家居環境是否適合隔離，如果家中有長者或幼童就未必合適。

許續指，公立醫院有不少確診病人精神良好，但CT值仍未達30，所以未能出院，導致接收新症非常困難。他認為最快捷騰出病床的方法，就是將會展改為臨時隔離設施，讓CT值未過30的輕症轉到會展隔離，此舉比起改建公共屋邨或酒店更有效率。