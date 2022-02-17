議員轟政府解說能力不足　斥公務員因循　政策24小時改3次

立法會今早(17日)繼續進行2021年施政報告辯論，並進入第二個辯論環節「一國兩制 行穩致遠及提升管治效能」。多名議員指出，要一國兩制行穩致遠，政府效能必須提升，惟政策解說，以及和市民溝通的能力嚴重不足，政策朝令夕改，更曾有政策24小時內更改3次，而公務員亦缺乏主動解決問題的意識，打擊特區政府的威信。

議員張國鈞批評政府政策解說，以及和市民溝通的能力嚴重不足。他以國家足球隊作比喻，即使有好的人腳和資源，但每次出來比賽都令人失望。他批評政府即使到現時的抗疫資訊亦沒有進步，資訊遲，又難以理解。他又指政府制定政策時沒有經過深思熟慮，政府更可能在24小時內更改3次政策，令市民無所適從，更是打擊特區政府的威信。他又批評政府部門各自為政，近日實施居家隔離的新政策時，衞生署叫市民留在家中，但其他部門卻完全沒有協助。

議員陳克勤亦提到應改革公務員制度，稱過往多年與公務員接觸，發現部分公務員主動解決問題的意識不足。他以街上有樹木即將倒塌為例，但公務員並非急於處理樹木的危機，而是先界定樹木屬於那個部門負責。他又指粉嶺北有地皮空置20多年，質疑公務員只會跟程序做事，卻沒有靈活解決問題和壓縮程序的意識。

另一議員黃國促政府提倡和加強一國的觀念，舉例首長級官員可能仍然有雙重國籍，對國家的觀念和政策認識不足，理應考慮取消。

本身是律師的議員陳曼琪亦指出，在公務員和公職人員方面，《港區國安法》第6條所提的公職人員定義範圍需擴大，政府所有諮詢委員會非官方成員和律政司外判檢控官、法援處和當值律師服務的外判大律師和事務律師於委任前需要宣誓效忠，重要公職位置人員的就職就任資格提升至不能擁有雙重國籍。另一方面，陳又認為應加快本地法律去殖民化的過程，現有法例仍殘留「女皇陛下」，「聯合王國」，「英國屬地」的殖民地字眼，必須刪除。