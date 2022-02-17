再有24新冠患者病歿　140醫護確診　醫管局籲私人執業者助抗疫

近日有多名新冠疫患病逝，醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞醫生今日(17日)公布，再多24名新冠病人離世。其中15人過去一日離世，9人於2月11日至15日期間離世，由於個案較多，故呈報出現滯後，故公布較遲，大部分死者沒有打疫苗。目前累計249人於公立醫院死亡。

何表示，24名死者涉及14男、10女，年齡介乎36至98歲，最年輕的36歲死者本身有長期病患，需要長期照顧。留院病人方面，目前有約2,600個病人於公院等留醫。另有2,100名病人於竹篙灣隔離。現有十多人危殆，年齡介乎4個月大至94歲，而嚴重個案約60宗，至於出院人數為214人。

今日有約140名醫護人員確診，20名同事列為密切接觸者。約20名病人於入院篩查驗出病毒，約50名同病格病人被列為密切接觸者。何又呼籲私營機構同業加入抗疫團隊，因為目前不斷擴張病床數目，所以需要更多人手，上午登記下午就可以開始工作，希望他們幫忙分擔醫療站管理及營運的工作，把人手調回前線抗疫。如果大量病人戶外等候的情況持續，單靠努力難以解決問題，所以希望同業幫忙。