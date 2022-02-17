東涌滿和樓及馬鞍山耀平樓共揭122人染疫　兩廈圍封延長至明日

東涌滿東邨滿和樓因排放的污水樣本近日驗出新冠病毒，政府昨日（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，於同時下午2時將東涌滿東邨滿和樓圍封強檢，原定目標是在今日(17日)約中午12時完行動。但政府今日表示，該大廈昨日的圍封檢測行動中發現68宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於東涌滿東邨滿和樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，將較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動延長至明日(18日)，以免病毒進一步擴散。

同樣，馬鞍山耀安邨耀平樓因排放的污水樣本近日驗出新冠病毒，政府昨日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨午1時將該幢大廈圍封強檢，原定今日解封，但政府發言人表示，昨日的圍封檢測行動中發現54宗初步陽性檢測個案和3宗檢測結果為不確定的個案，情況令人憂慮。鑑於耀安邨耀平樓具有極高感染風險，有必要採取果斷行動，延長圍封強檢至明日。

兩廈的行動目標是在明日下午完成，受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同昨日在本次宣告行動下進行的檢測一共兩次檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，並在食物及衞生局局長在考慮整體情況及公眾利益後同意下，受檢人士方可離開其處所。

另外，政府在2月15日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），於當日晚上7時起將上水清河邨清朗樓圍封進強制檢測，檢測原定昨日完成，其後政府將圍封強檢延長至今日(17日)，期間按指定安排進行兩次檢測，而行動在今日下午12時30分完成。

截至今日凌晨零時，在第一及第二次檢測共有約3,410人次接受了檢測，當中發現48宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中88戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。