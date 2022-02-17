國泰1月載客較疫前瀉99%　警告3月底仍會大削航班

新冠疫情嚴峻，因管理不善而在全球最佳航空公司排行榜跌出3甲的國泰航空再度受拖累。公司表示，由於全球疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，1月因應需求疲弱而繼續大幅削減運力，估計直至3月底，仍會大幅削減客運航班。

國泰1月載客24,699人次，按年下跌18.8%，較疫情前的2019年1月瀉99.2%。收入乘客千米數按年減少23.4%，與2019年1月相比減少99%。乘客運載率上升27.1個百分點至40.3%，以可用座位千米數計算的運力減少74.8%，亦較2019年1月下跌97.9%。

貨運方面，公司1月運載74,242公噸貨物，按年減少31.8%，與2019年1月相比亦減少55.5%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌64.4%，與2019年1月相比亦減少73.6%。運載率跌2.8個百分點至76.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力按年下跌63.1%，與2019年1月相比則減少78.8%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，踏入2022 年，公司不但要面對Omicron變異病毒急速擴散，亦要應對當局進一步收緊旅遊及營運限制，尤其對駐港機組人員實施更嚴格的檢疫要求。因此，國泰航空於1月的客運運力較去年12月下跌82%，相當於疫情前水平約2.1%。月內的日均載客量跌至797人次，運載率為40%。

他又指出，香港政府實施更嚴格的檢疫規定，令入境及過境需求受壓，而出境需求亦仍然疲弱。1月的客運活動主要來自由中國內地經香港轉飛至澳洲、美國及英國等長途航班，以及於農曆新年前往返中國內地及香港的航班。因應當局收緊駐港機組人員的檢疫安排，1月的貨運運力較2021年12月下跌 69%，相當於疫情前水平約21%，當中以長途航班影響最為嚴重。為了重整機組人員的執勤安排，公司於1月首星期需取消該等貨運航班7天，其後亦只能有限度地維持飛往美洲的貨機服務，而歐洲、中東及西南太平洋的貨運服務則由只載貨客機運作。

展望未來，他認為，由於香港政府延長駐港機組人員的檢疫安排，就航點及航班實施熔斷機制及禁止旅客來港轉機等一系列措施，展望至3月底，仍會大幅削減客運航班。倘目前的旅遊及檢疫限制維持不變，預計公司僅能運作疫情前2%的客運運力水平。

貨運方面，他稱，2月上半月的貨運需求受農曆年假減產影響而有所下跌，預期下半月將陸續恢復。由於對機組人員實施的嚴格檢疫要求持續，公司會繼續削減長途貨運航班，仍以只載貨客機服務歐洲及中東市場，而跨太平洋貨機航班數目則與1月相若。公司最近恢復了若干前往西南太平洋的貨機航班，亦會繼續密切捕捉區內市場的機遇。整體而言，預期第一季的貨運運力將仍少於疫情前水平的1/3。