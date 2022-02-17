阮民安被控煽動罪提堂　不准保釋4.14再訊

藝人阮民安涉嫌在社交網站發貼文咒罵法官、嘲笑警員的死傷事件、慫恿大眾杯葛接種疫苗，又涉嫌與前妻胞弟以眾籌為名，將部分款項用作吃喝玩樂及賭博。2人前日（15日）被警方國安處拘捕，前舅仔獲准保釋候查，阮則被控作出具煽動意圖的作為罪。案件今天（17日）在西九龍裁判法院首次提堂，裁判官鄭念慈應控方要求，將案押後至4月14日再訊，待控方作進一步調查，包括檢查被告的手提電話、銀行紀錄、生意文件等資料，不排除稍後會增加控罪及加控其他人士。裁判官拒絕被告的保釋申請，下令阮還押候訊，他將於下周五（25日）進行保釋覆核。

41歲被告阮民安，報稱藝人，被控於2021年9月26日至2022年1月21日期間，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagram發表陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法述徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛。

案件編號：WKCC 626/2022