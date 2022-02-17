19人涉助人從理大逃走　提早至明年1月受審

香港理工大學在2019年11月爆發連場激烈示威衝突，校園13日後始解封，逾千人被捕。事後至少22名人士被指於11月18日在何文田一帶，意圖協助理大內的人士逃避警方逮捕，被控一項意圖妨礙司法公正罪，其中3人早前缺席聆訊，裁判官已頒下拘捕令；餘下19人擬不認罪，案件今天（17日）在區域法院再訊。基於法庭希望審訊盡快展開，經商討後，原定明年10月開審的案件，重新排期至今年11月30日預審，並會在明年1月26日開審，預計審期30天，屆時審訊將於西九龍法院大樓進行。

19名被告依次為何英傑(35歲，船務主任)、林斌(20歲，學生)、伍偉楠(22歲，學生)、冼宏俊(32歲，地盤工人)、林施雅(32歲，秘書)、梁卓鋒(23歲，建築工人)、陳俊鋒(20歲，理財顧問)、麥韜(25歲，健身中心助教)、利文熙(20歲，學生)、黃筠喬(17歲，學生)、張頌熙(41歲，商人)、梁穎欣(30歲，銀行經理)、陳鎮洋(32歲，建築安全主任)、劉淑華(26歲，網頁設計師)、黃琪峰(22歲，學生)、林鑫濤(21歲，學生)、卓琬宜(18歲，學生)、黎靖言(24歲，項目助理)及陳宇晴(17歲，學生)。

19名被告被控共7項意圖妨礙司法公正罪，指他們在2019年11月18日，在香港與陳朗天、余冠廷、歐陽朗軒、梁巧儀、余卓賢、梁偉傑、陳卓倫、譚浩儒、張家樑、陳千行、李熹麟、李國明、張啟宗、嚴展翔及劉港聞，作出一項或一連串的行為，意圖妨礙香港警務處將會作出的逮捕，而被告知道前述逮捕會被作出。第13被告另被控一項危險駕駛罪，指他於2019年11月18日，在紅磡繞道近理工大學李兆基樓危險駕駛一輛客貨車。

案件原定於2023年7月24日預審，並會在10月3日開審，惟法庭希望審訊盡快展開，審訊最終排期2023年1月26日至3月8日進行，其中被告何英傑、林斌、利文熙、黃筠喬、梁穎欣、卓琬宜及黎靖言的代表大律師未能遷就到審期，意味著他們或須更換法律代表。另外，法官郭偉健今天亦應辯方申請，批准各被告由每星期往警署報到2次改為1次，其餘保釋條件不變。

案件編號：DCCC 313,573/2021