認於扶手梯及女廁偷拍　港鐵維修員認罪候判

曾任職港鐵維修員的男子，去年先後在2個港鐵站的扶手電梯，以手提電話偷拍女子裙底，及後更走到酒吧女廁偷拍女職員如廁，在廁格偷拍時當時被擒，事後被捕。他今天（17日）於沙田裁判法院承認1項於去年10月生效的窺淫罪，及另外2項作出有違公德行為罪，還押至3月2日判刑。

被告林樂恒（39歲），承認的窺淫罪指他於2021年11月10日，在大圍一間酒吧暗中拍攝X的私密部位片段。另外2項有違公德罪，則指他於同年8月12及23日，分別在旺角及九龍灣站的扶手電梯偷拍2名女子裙底片段。控方指被告在去年4月已因干犯遊蕩罪而被判緩刑，故被告犯下本案屬違反緩刑令。

辯方求情指被告離婚後與家人同住，本從事飛機維修員逾20年，但在疫情後失業，至去年初覓得港鐵維修員一職，但亦只工作了數月。被告衝動犯案後現已後悔，希望法庭輕判。不過裁判官指案情嚴重，被告之前亦犯下性質接近的控罪，今次亦違反緩刑令，明言即時監禁在所難免，遂把被告收押，待索閱其背景、精神及心理報告後判刑。

案情指去年11月10日，涉事酒吧一名女職員如廁時，發現有人於相連廁格下方，伸出電話且鏡頭向上。她懷疑有人偷拍，遂跑出廁所外求救。女職員後來與另一名在廁所內的女子，要求躲在該廁格內的被告走出來，及把電話讓她們檢查。被告則聲稱喝醉，及指已删除影片。酒吧經理其後報警，警方調查後，在被告電話內發現2段從高低不同角度拍攝女職員如廁的片段，亦發現被告之前曾在港鐵站內偷拍女子裙底的片段。被告警誡下稱有精神問題，及衝動犯案，已知錯並稱片段只是供自己閱覽。

案件編號 : STCC 3313/2021