乘巴士除口罩與乘客爭執　前區議員違防疫例滋擾等罪成

前西貢區議員葉子祈去年5月在巴士上無戴口罩，並因此與乘客爭執，事後被票控違反防疫規例，另被控誤導警務人員、滋擾公眾及故意阻撓巴士司機共4罪。他昨日（16日）起於觀塘裁判法院受審，案件今天（17日）審結，葉被裁判官裁定罪成。裁判官直指，被告聲稱因為焦慮症發作而導致呼吸困難，才在巴士除去口罩的說法純屬謊言，閉路電視片段顯示當時他神色自若。正如被告於區議會會議時作出的聲明，他拒絕佩戴口罩的真正原因，是要抗議政府強推防疫措施。他須還押至3月3日候懲，期間法庭為他索取背景報告。

現報稱無業的26歲被告葉子祈，被控於2021年5月7日在將軍澳隧道巴士轉乘站提供虛假資料，即表明有合理理由在公共巴士內不戴口罩，意圖妨礙或拖延達到公正的目的，以圖誤導警員葉智泓；及於同日在將軍澳隧道796C巴士上沒有履行佩戴口罩的責任，對公眾造成滋擾；以及在無合理辯解下故意妨礙、阻撓或分散司機的注意力。傳票罪則指被告在登上或身處公共交通工具時，沒有佩戴口罩。

裁判官裁決時指，雖然被告辯稱因為呼吸困難才在巴士除去口罩，但是巴士的閉路電視卻拍攝不到被告曾表現緊張、呼吸困難，或是難以說話，相反從閉路電視片段看到，當時被告神色自若，能夠與乘客爭吵。被告所謂的焦慮症病徵，只是他的片面之詞，其說法與閉路電視片段有矛盾。故此拒絕接納其供詞。

裁判官續指，被告於案發後一次西貢區議會會議時，因為要競選委員會主席而發出聲明，表示他抗議政府強推防疫措施才在公眾場合沒有佩戴口罩。裁判官裁定這正是被告拒絕佩戴口罩的真正原因，並指其行為導致巴士內其他乘客感到不適。控方成功舉證，法庭裁定被告面對的4罪成立。控方於裁決後透露，被告並非首次被檢控無戴口罩，他曾承認一項相關傳票罪，被罰款2000港元。

案件編號：KTCC 1368/2021、KTS 9461/2021