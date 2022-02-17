料2.24疫苗通行證加辣銷情跌　零售商：生意清零先過確診

新冠疫情大爆發，政府實施最嚴謹的社交距離措施，香港零售業管理協會今(17日)公布調查，指有7成零售商在過去1周已錄得跌幅，1成跌高達6成，而有8成從業者預料「疫苗通行證」生效後，跌幅擴大。不少零售商反映，是次疫情較去年嚴重，市民不外出，零售業生意或先「清零」，料今年上半年會有負增長，望業主減租，重推電子消費券等。

為了解零售業受第5波疫情，及禁聚等社交限制影響，香港零售業管理協會在本月14至16日期間，訪問22間公司，覆蓋3,900間店舖，涉超過74,000名員工，約7成受訪零售商指自2月10日再收緊社交距離後，1周內已銷售額已錄得跌幅，當中有一半跌幅達1成至兩成，有1成跌高達6成；3成人料本周，即17日至23日，跌幅擴大至2至6成。而在本月24日「疫苗通行證」生效後，零售商更悲觀，有8成零售商認為銷售額會下跌，4成人認為跌幅達2至6成，當中7成人認為商場店鋪人流及生意會下跌1半或更多。

協會指今年農曆新年銷情早已受疫情影響，與2020年的1月至2月比較，約8成受訪零售商的銷售額錄得跌幅，4成公司表示跌幅達4成；有9成受訪公司與疫情前比較，9成人錄得銷售跌幅，跌幅更達8成。

實惠集團有限公司董事長關百豪指，因應疫情，1月人流已應聲下跌，較往年少2成，隨社交距離措施收緊，市民沒有意慾購物，生意再跌多2成。如此下去，零售業的生意先「清零」，來年或會有負增長。裕華國產百貨有限公司董事總監余偉傑亦指，去年疫情下家品、食品亦會有上升，但這一波疫情反有下跌，又指因人手不足等問題，要調整營業時間。

香港零售管理協會主席謝邱安預料，料未來上半年，業界或會有負增長，但跌幅為何仍有待觀察，但指亦有少部分人考慮關店。她指現時零售業情況水深火熱，但只有3成人獲業主商討減租，她指高昂租金是決定零售商的生死，期望業主協助；又指政府在第6輪防疫抗疫基金有遺漏，應支援大中小企，並重推電子消費券，認為5,000港元是好的參考指標。

就未來疫苗通行證於24日推行， 百佳超級市場董事總經理任良安表示，收到政府有關疫苗通行證的指引，大體上與現時食肆指引類同，據他理解政府執法部門主要負責檢控工作，而商界只是配合，大體是商場需要派員在門口負責提醒市民掃碼，但仍在釐清細節，例如有些商場門口大，人流多如何配合、進入商場的店舖是否需要兩度掃碼、監察工作由商場或店舖員工負責等。