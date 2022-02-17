邱達根批政府科技藍圖屬20年前產物　北部都會區欠詳細規劃

立法會繼續進行2021施政報告辯論，來到第三個辯論環節，主要關注經濟發展方面。在去年施政報告中的北部都會區計劃，政府經常提到要發展創新科技，不過，有議員則批評政府現時的科技發展藍圖已經是20多年前的產物，多年來沒有新的勾畫，質疑北部都會區有否具備政策吸引人才和企業。

科技創新界議員邱達根批評政府勾畫科技發展藍圖已經是20多年前的產物，政府需要新的發展藍圖，才會有更清晰的方向發展創新科技，並提升香港創科在國際上的地位和對國家的重要性。他又指北部都會區缺乏詳細的規劃藍圖，質疑在資金、土地、政策上有沒有能力吸引人才。

議員洪雯亦認為政府應盡快制訂北部都會區的產業發展規劃，提供中層和基層的就業職位，措施政報告只提出空間和藍圖，但有關產業完全沒有被提及，擔心新發展區會變成只有人住但無人就業，或只有人工作，晚上卻沒有任何生活的社區。她又認為北部都會區發展創科外，亦應承載更大的功能，培育新的經濟產業。

她又提到，雖然政府經常強調融入融入國家大局，但方法較為單向，只是一味呼籲年輕人和企業到內地發展，但可能會造成人才和資金流失。她認為應該改為雙向互動，吸引內地企業來港發展、落戶，豐富香港產業結構，提供就業機會。

另外，亦有不少議員就北部都會區的工程進度冗長發表意見。議員容海恩表示，政府要縮短北部都會區工程流程，例如以組裝合成法建屋。她又建議政府應以專責部門梳理北部都會區發展，訂立由何政策局處理。她希望政府不要因抗疫情，拖慢香港發展及融入國家大局。

教育界議員朱國強亦表示，隨着北部都會區落成，兩地文化會更為融合，促政府改善政策，開拓內地學生源頭，以及改革資歷架構互認政策。另外，他希望政府能收集各界意見，在建立創科外，亦要落實完善的保育政策，保護生物多樣性。

議員陳紹雄認為北部都會區發展關鍵在於「落實、加快及創新」，認為下屆政府應考慮增設副司長職位，領導大型區域發展，提升高層領導，強化跨局協作。他指北部都會區涉土地房屋、創科及環境等政策範疇，如失高層協調，就容易出現各自為政、互相卸責的情況。

他又指現時北部都會區只有發展藍圖，欠短中期的規劃，如何時建樓及發展模式亦沒有定案，令社會難聚焦討論，建議政府參考內地發展規劃做法，作港區145規劃，為北部都會區發展定下5年計劃，令工作「成熟一項推一項」。

在基建工程方面，商界議員廖長江指香港鐵路工程動輒花10多年，工程超支延誤屢見不少，相反深圳的基建工程興建速度快，145規劃中更要求深圳在2025年完成皇崗及羅湖口岸的重建工程，惟香港北環線支線延伸工作仍未動工，可見兩地發展步伐在現實上有不少落差，情況不理想，強調雙城合作不可只當口號，政府必須盡快改革行政機制及工作流程，精簡法定程序才可跟上內地步伐共同發展。