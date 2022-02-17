去年本港商品進出口貨量按年升近2成　價格亦升約半成

政府統計處今日(17日)發表去年12月對外商品貿易貨量及價格統計數字，提及本港去年全年的商品整體出口及進口貨量，按年分別上升19.9%及18.1%。不過，去年第4季比起第3季，雖然出口貨量微升1.9%，但進口貨量下跌2.1%。至於出口及進口價格，去年亦按年分別上升5.4%及5.5%。

至於去年12月與前年同期比較，出口及進口整體貨量分別上升14.2%及9.2%，出口及進口整體價格則分別上升了9.6%及9.5%。

出口目的地方面，去年12月輸往印度、台灣及美國的貨量，比起2020年同月均錄得雙位數字升幅，當中以印度升幅最多，達75.6%，出口往日本及內地的貨量亦有單位數升幅。而進口商品中，來自新加坡、內地、台灣及南韓的貨量均有上升，由1.2%至20.7%不等，但日本貨量就下跌5.9%。

有關各地價格，去年12月與前年同期相比，不論進口及出口均錄得升幅，其中內地、台灣、印度、日本及美國5個主要出口目的地分別升2.4%至13.2%不等。另外5個主要供應地，包括台灣、南韓、內地、新加坡及日本的進口價格亦升2.1%至21.2%不等。