國家衞健委倡中藥治新冠　冬季藥膳首要健脾益氣潤燥

第五波疫情肆虐，本地醫療系統瀕臨崩潰。接種疫苗、服用西藥以外，內地國家衞健委日前再提及中醫治療。中醫角度視新冠肺炎屬於中醫「疫」病範疇，由感受「疫戾」之氣引起，各地可根據病情、氣候特點及不同體質等情況，對症下藥。有中醫診所連鎖企業指，中藥對防治染疫、病後療愈均有幫助。本港冬季至春季期間，藥膳食療建議以健脾、益氣、潤燥為主。

國家衞健委公布最新的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第8版)》提到，清肺排毒湯適用於輕型、普通型及重型患者，危重型患者救治亦可結合實際情況合理使用。基礎藥方包括麻黃、炙甘草、杏仁、生石膏、桂枝、澤瀉、猪苓、白朮、茯苓、柴胡、黃芩、姜半夏、生姜、紫菀、冬花、射干、細辛、山藥、枳實、陳皮及藿香，以水煎服，每天一付，早晚餐後各一次，三付為一個療程。

中藥診療另按臨床表現細分，如普通型患者可分為濕毒郁肺、寒濕阻肺；重型亦分為疫毒閉肺、氣營兩燔兩類；危重型則內閉外脫，患者表現吸呼困難、動輒氣喘、伴神昏、煩躁、汁出肢冷、舌質紫暗、苔厚膩或燥，脈浮大無根，推薦處方人參、黑順片、山茱萸，送服蘇合香丸或安宮牛黃丸。

另外，醫學觀察期間，乏力伴胃腸不適者，建議可服用中成藥藿香正氣膠囊；乏力伴發熱，則推薦中成藥金花清感顆粒、連花清瘟膠囊(顆粒)、疏風解毒膠囊(顆粒)。療後恢復期則可按肺脾氣虛、氣陰兩虛症狀服藥。

和順堂主席宋鋼指，中醫視新冠病毒為「瘟疫」，而中醫藥防治瘟疫早有歷史記載。參考目前內地治療中西藥並用，他強調「中藥對90%以上輕症有效」，建議本港市民服用中藥，防治染疫或患病後療愈。

宋鋼又指，中醫學強調因人、因時、因地制宜，港人可參考內地深圳政府建議的中藥處方。華南冬春降雨少，乾燥易出現風火偏旺、燥邪肆虐，藥膳食療以健脾、益氣、潤燥為主，宜服用黃芪補肺湯、山藥百合蓮子湯。和順堂在本地分店多達50間，其煎藥中心規模更是全港最大，樂意為本地抗疫出一分力。

據內地官方指，內地多個省市應對新冠病毒，早已中西醫結合，中西藥共用，其中醫藥參與救治確診個案比例高達逾90%，而臨床療效確切，有效降低發病率、轉重率、病亡率，提高治愈率兼加快恢復。