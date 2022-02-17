商場須派員提醒市民用疫苗通行證　安心出行擬加「返回」功能　

「疫苗通行證」在下周起實施，政府與商界密密作準備。消息指，政府有意在「安心出行」應用程式中，加入「返回」功能，讓市民在離開商場餐廳時，不用再重複掃碼，並料在24日前會更新。另有零售商今(17日)指，大體理解商場需要派員在門口負責提醒市民掃碼，細節如掃碼工作由誰負責則仍在釐清。

隨「疫苗通行證」即實施，市民進入商場、食肆均要掃描二維碼，但假如食肆、店舖在商場內，市民便需先掃商場，再掃店舖二維碼，但當從商戶離開又未離開商場時是否需重新掃碼。消息指，政府打算在「安心出行」加入「返回」功能，方便市民。早前創新及科技局長薛永恒指，程式未來可自動確認當市民由商場內的餐廳或超市，行到商場公共地方，毋須再到商場入口掃碼。

就未來疫苗通行證於24日推行， 百佳超級市場董事總經理任良安在一個記者會上表示，收到政府有關疫苗通行證的指引，大體上與現時食肆指引類同，據他理解政府執法部門主要負責檢控工作，而商界只是配合，大體是商場需要派員在門口負責提醒市民掃碼，但仍在釐清細節，例如有些商場門口大，人流多，如何配合、進入商場的店舖是否需要兩度掃碼、掃碼工作由商場或所屬店舖員工負責等。

政府資訊科技總監辦公室今亦表示，市民盡快把「安心出行」流動應用程式更新至3.0.2版本，並把疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」加入程式，方便展示。