輕症確診者留家治理可痊癒　醫生籲服用藥物紓緩病徵

面對確診新冠肺炎數字不斷上升，但本港醫療系統不勝負荷，惟政府卻沒有向市民教授如何自行治理，或是否可自行留家休養，而令病況痊愈，感染及傳染病專科醫生林緯遜今日(17日)表示，若情況不算嚴重，自行在家治理亦可行，患者要多休息、多飲水，或服用一些紓緩性藥物，如撲熱息痛及紓緩喉嚨痛的噴劑。

他補充，確診者可能會有不同程度的病徵，輕至發燒、喉嚨痛，重至呼吸困難、神志不清及氣促，甚至沒有任何病徵，情況嚴重當然是召喚救護車，他指，自行在家治理者要留意，若家中有高危的家庭成員同住，如長者、小童及患慢性病的人，都會增加傳播風險；一些患長期病患的獨居人士亦未必適合自行治理。

家庭醫生關嘉美表示，現時不少人都可能會杯弓蛇影，若有發燒嘔吐，就懷疑中招，她建議可自行在家先做快速測試，結果顯示陽性，就要進一步確定結果，如到指定診所進行深喉唾液測試。有個案顯示，確診患者自行在家休養幾日可痊愈，她指方法並非不可行，除多休息及喝水外，亦避免進食生冷食物，免令腸胃變差，導致身體變弱，若家中有其他同住成員，亦需做足保護家人的措施，包括保持距離；每次用完共用的廁所後，以漂白水消毒：保持U型隔氣喉有水，以及使用抽氣扇時，要確保廁所門或窗打開足夠空間等等。