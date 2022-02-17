去年郊野公園垃圾量按年跌2成　環團料與圍封燒烤場有關

港人疫下無法旅行，惟有轉至郊外，不少報道提到郊遊客遺下大量垃圾。根據漁農自然護理處數字，在去年郊野公園及海岸公園收集到的垃圾有1,800公噸，較2020年時2,300公噸少21.7%。有環保團體估計，是由於以往大多垃圾來自燒烤場，疫情下燒烤場被封，或令垃圾量減少，但他指現時有不少人轉移去露營，亦成為新郊野垃圾來源地。

根據漁護處最新的統計數字，去年有1240萬遊人到訪郊野公園及海岸公園，較2020年的1200萬人稍為上升，惟垃圾量則有所下跌，由2020年收集到2,300公噸跌至去年的1,800公噸，少21.7%。

綠色力量副主席文志森指，一直以來，燒烤場是郊野垃圾的一大源頭，但由於疫情下，漁護處在2020年7月起關閉郊野公園內露營及燒烤設施，估計因此減少了部分垃圾，加上政府在2017年起收回郊野公園山徑內的垃圾桶，或有一定影響，然而他指不少人轉為在郊野露營，成為新的垃圾來源地，希望政府加強教育，同時叫市民帶走自己垃圾，可減少清潔工工作，又避免惹來野豬等。