曾身處27指明地方須強檢 包括天水圍多條屋邨
2022年02月18日 00:07
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27個指明地方納入強檢，包括天水圍俊宏軒3座。
政府周四(17日)凌晨刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有27個指明地方被納入強制檢測公告。任何人曾於2月4日到17日期間，曾身處指明場所超過2小時，須接受新冠病毒強制檢測。
初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點
1. 黃大仙樂富邨宏樂樓
2. 黃大仙翠竹花園 10 座
3. 觀塘順利紀律部隊宿舍 6座
4. 九龍灣德福花園 T1 座
5. 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓
6. 牛頭角樂華南邨喜華樓
7. 油塘鯉魚門邨鯉意樓
8. 半山區衛城道10號美麗閣
9. 薄扶林寶翠園 2 座
10. 柴灣康翠臺 5 座
11. 銅鑼灣勵德邨邨榮樓
12. 大埔太和邨喜和樓
13. 元朗元朗東堤街13號艷虹樓
14. 天水圍天耀邨耀康樓
15. 天水圍天恒邨恒智樓
16. 天水圍俊宏軒 3 座
17. 天水圍天瑞邨瑞業樓
18. 天水圍天頌苑頌流閣
19. 元朗朗庭園 5 座
20. 元朗朗屏邨錦屏樓
21. 元朗泰豐街 2-14 號文裕大廈
22. 屯門欣田邨綠田樓
23. 屯門大興邨興耀樓
24. 將軍澳明德邨明道樓
25. 將軍澳健明邨明宙樓
26. 沙田廣源邨廣柏樓
27. 東涌逸東邨至逸樓
詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：
政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease