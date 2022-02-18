曾身處27指明地方須強檢　包括天水圍多條屋邨

政府周四(17日)凌晨刊憲，因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，有27個指明地方被納入強制檢測公告。任何人曾於2月4日到17日期間，曾身處指明場所超過2小時，須接受新冠病毒強制檢測。

初步陽性檢測個案╱陽性檢測個案曾到訪的地點

1. 黃大仙樂富邨宏樂樓

2. 黃大仙翠竹花園 10 座

3. 觀塘順利紀律部隊宿舍 6座

4. 九龍灣德福花園 T1 座

5. 秀茂坪秀茂坪邨秀緻樓

6. 牛頭角樂華南邨喜華樓

7. 油塘鯉魚門邨鯉意樓

8. 半山區衛城道10號美麗閣

9. 薄扶林寶翠園 2 座

10. 柴灣康翠臺 5 座

11. 銅鑼灣勵德邨邨榮樓

12. 大埔太和邨喜和樓

13. 元朗元朗東堤街13號艷虹樓

14. 天水圍天耀邨耀康樓

15. 天水圍天恒邨恒智樓

16. 天水圍俊宏軒 3 座

17. 天水圍天瑞邨瑞業樓

18. 天水圍天頌苑頌流閣

19. 元朗朗庭園 5 座

20. 元朗朗屏邨錦屏樓

21. 元朗泰豐街 2-14 號文裕大廈

22. 屯門欣田邨綠田樓

23. 屯門大興邨興耀樓

24. 將軍澳明德邨明道樓

25. 將軍澳健明邨明宙樓

26. 沙田廣源邨廣柏樓

27. 東涌逸東邨至逸樓

詳細的指明期間及時段，以及須進行檢測的日期，請瀏覽以下網址之附件：

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。