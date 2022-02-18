公司註冊處職員疑染疫　金鐘道政府合署辦公室今日關閉

公司註冊處於周四深夜(17日)公布，金鐘道政府合署高座14樓文件管理組，收款櫃台一名職員疑感染新冠肺炎，該辦公室於今日(18日)關閉，並將於下周一(21日)重開。

該職員最後上班日期為本周四，工作期間與公眾人士保持適當社交距離，並且一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。該職員的體溫檢測正常，並無出現任何病徵，最近沒有外遊記錄。

公司註冊處已要求同層所有職員接受病毒檢測，以及安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果。該處為有關處所進行徹底清潔及消毒的工作亦已完成，並會與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以適當跟進。該處在疫情期間一直嚴格實行各項防疫措施，包括向職員提供口罩及其他個人防護裝備，以及加強清潔及消毒各辦事處。該處亦已提醒所有職員注意個人衞生及時刻保持警惕，如有不適，應立即求醫。

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