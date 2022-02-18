研究發現新冠病毒可激活細胞受體TLR4　誘發血管炎症

本港大學科研再揭新冠病毒併發其他疾病的原因，有助找出治療方案。香港中文大學醫學院及香港大學李嘉誠醫學院，合作研究新冠病毒誘發血管炎症的機制，研究團隊發現新冠病毒可以不用進入細胞內部，便可激活一種獨特的細胞受體TLR4，從而誘發血管炎症。研究已刊登於國際科學期刊Stem Cell Reports。

科學界普遍認知新冠病毒是透過與內皮細胞表面的ACE2受體結合，進入人體細胞後誘發炎症，例如血管炎症，病情較嚴重者會出現過度炎症、凝血或血栓等情況。但研究團隊發現大部分成年人及胎兒的內皮細胞表面，均沒有表達ACE2受體，意味ACE2受體並非誘發內皮炎症的主要原因。

團隊利用可製造人體絕大部分細胞的「多能幹細胞」，培植出內皮細胞，配合由新冠患者體內提取的活病毒進行模擬感染，來研究當中的感染機制。團隊發現由於內皮TLR4受體可以識別新冠病毒，所以新冠病毒可以不用進入細胞內部，只需激活TLR4受體便可誘發血管炎症，因此認為針對TLR4的抑製劑可阻截新冠病毒誘發血管炎症。

團隊進一步利用單細胞分析技術，從新冠輕症及重症患者的血液中收集及分析游離內皮細胞的基因組，結果發現患者血液中的游離內皮細胞能夠顯示出 TLR4信號通路的激活基因。研究將繼續驗證是否能以此類基因作為生物標記，來診斷新冠重症患者，特別是那些有血栓塞風險的嚴重個案。研究亦有潛力利用「多能幹細胞」在血管中模擬新冠病毒感染，例如從新冠患者身上收集「皮膚纖維母細胞」來培植誘導多能幹細胞，從而因應患者病情提供個人化治療。