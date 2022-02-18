研究發現新冠病毒可激活細胞受體TLR4 誘發血管炎症
2022年02月18日 01:00
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研究發現新冠病毒誘發血管炎症的機制，左起中大醫學院化學病理學系副教授呂愛蘭、港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學教授及分部主任潘烈文
本港大學科研再揭新冠病毒併發其他疾病的原因，有助找出治療方案。香港中文大學醫學院及香港大學李嘉誠醫學院，合作研究新冠病毒誘發血管炎症的機制，研究團隊發現新冠病毒可以不用進入細胞內部，便可激活一種獨特的細胞受體TLR4，從而誘發血管炎症。研究已刊登於國際科學期刊Stem Cell Reports。
科學界普遍認知新冠病毒是透過與內皮細胞表面的ACE2受體結合，進入人體細胞後誘發炎症，例如血管炎症，病情較嚴重者會出現過度炎症、凝血或血栓等情況。但研究團隊發現大部分成年人及胎兒的內皮細胞表面，均沒有表達ACE2受體，意味ACE2受體並非誘發內皮炎症的主要原因。
團隊利用可製造人體絕大部分細胞的「多能幹細胞」，培植出內皮細胞，配合由新冠患者體內提取的活病毒進行模擬感染，來研究當中的感染機制。團隊發現由於內皮TLR4受體可以識別新冠病毒，所以新冠病毒可以不用進入細胞內部，只需激活TLR4受體便可誘發血管炎症，因此認為針對TLR4的抑製劑可阻截新冠病毒誘發血管炎症。
團隊進一步利用單細胞分析技術，從新冠輕症及重症患者的血液中收集及分析游離內皮細胞的基因組，結果發現患者血液中的游離內皮細胞能夠顯示出 TLR4信號通路的激活基因。研究將繼續驗證是否能以此類基因作為生物標記，來診斷新冠重症患者，特別是那些有血栓塞風險的嚴重個案。研究亦有潛力利用「多能幹細胞」在血管中模擬新冠病毒感染，例如從新冠患者身上收集「皮膚纖維母細胞」來培植誘導多能幹細胞，從而因應患者病情提供個人化治療。
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