印度幫假扮泰達幣賣家　男子墮陷阱失300萬港元　警拘8匪

一名年約50歲男子於本月初，相約一名印度女子以港幣300萬元購買泰達幣，2人相約在周二(15日)下午4時在紅磡都會大廈一個由印度人租用的單位交收兌換。一名年約30歲的男子陪同男事主應約，他們入房後不見印度女子，反被房內多名印度漢圍毆，並搶走事主帶來的300萬港元現金後逃去無蹤。男事主慌忙報警，案件交西九龍重案組調查。

探員經情報分析及經深入調查後，於昨日(17日)晚上11時許，突擊搜查葵涌永業街14至20號華榮工業大廈8樓一單位搜查。警員進入單位後，當場拘捕7名涉嫌行劫的印度漢，另一名印度漢見有警員出現，爬出窗變身「蜘蛛俠」逃走，探員召消防員到場戒備，印漢沿水渠爬落平台，最終被探員拘捕。

鑑證科探員在單位內及大廈外3輛與疑犯有關的私家車搜證。該3輛私家車分別為平治C43、日產R35 GT-R及一輛平治開篷車，警方正調查私家車是否犯罪得益。

近期不時發生面對面交易虛擬貨幣，以致遭到搶劫或綁架，虛擬貨幣既然是「虛擬」，為何要親身交易？網上傳言，不少人因用銀行戶口過數至虛擬貨幣平台而收到銀行信件，要求交代資金去向，甚至有網民稱曾因此而遭銀行取消戶口。因此大手買家一般傾向現場一手交錢、一手交幣。

根據香港警方數字，在去年上半年，涉及虛擬貨幣的罪案共有496宗，損失金額逾兩億元，按年大升約5倍。當中，騙案涉及的多數都是泰達幣，因其穩定幣的特性，與美元掛鈎之下價格更穩定，騙徒要套現就更方便。甚至連涉及到跨境網上情緣騙案，事主都是以投資泰達幣於網上賭博平台為由被騙，警方一時間亦難以追查虛擬錢包的IP位址（每台上網設備都具有一個獨有編號，以顯示其實際地理位置）。

相約面交虛擬貨幣風險高，去年已發生多宗相關劫案，警方曾呼籲，留意到有不少匪徒以不同藉口吸引投資者進行面對面交易，因此呼籲投資者盡量使用信譽良好的網上交易平台進行交易，不要與陌生人進行面對面交易，以免帶來風險。