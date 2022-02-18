內地流行病學專家抵港考察　2流動檢測車進駐火眼實驗室

政府新聞處周四(17日)表示，為應對本港越趨嚴峻的第五波疫情，特首早前公布由食物及衞生局局長陳肇始負責流行病學專家工作小組，聯同衞生署、醫院管理局、本地專家，與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作。

內地流行病學專家抵港進行5天考察，與本港衞生及相關官員交流防疫抗疫工作的經驗，以及協助香港更有效及精準地進行流行病學調查和分析，指導相關工作。期間將會與陳肇始教授、衞生署署長林文健醫生及醫管局行政總裁高拔陞醫生會面，以及到訪衞生署衞生防護中心和個案追蹤辦公室等，以了解本港在流行病學調查、個案追蹤、環境調查、「居安抗疫」計劃和污水監測等方面的工作。

此外，內地亦派出多名檢測技術人員，連同兩輛「移動P2+核酸檢測車」，會到馬鞍山體育館「火眼實驗室」視察並進行技術交流，以協助香港提升檢測能力。

流行病學專家工作小組成員名單：

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香港特別行政區成員：

食物及衞生局局長陳肇始教授（組長）

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青（副組長）

衞生署署長林文健醫生

食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生

衞生署助理署長（港口衞生及檢疫）梁耀康醫生

醫院管理局行政總裁高拔陞醫生

醫院管理局總醫療衞生統計師張德麟

內地專家︰

廣東省疾病預防控制中心傳染病預防控制所所長康敏

廣州市疾病預防控制中心疾病控制主任醫師陳純

中山市疾病預防控制中心應急管理部主任陳雪琴

廣東省疾病預防控制中心辦公室科員楊韜慧

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