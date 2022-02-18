皇后山邨最快今日用作隔離措施　居民憂慮空氣傳播

因應檢疫措施不足，港府徵用剛落成的公屋作隔離設施，惟有居民向東網反映，其單位對正徵用作隔離設施的單位，窗戶距離不足30米，憂慮空氣傳播，考慮另覓居所暫住。東網同時接獲消息稱，皇后山邨最快今日(18日)開始用作隔離措施，昨有人員上門安裝煤氣。區議員收到海量居民反對，批評政府零諮詢，又擔心用作隔離設施的第7座渠管連接商場及停車場地下，有播疫風險。

當局日前宣布徵用粉嶺皇后山邨第1座和第7座，以及荔景邨恒景樓共3座剛落成，未入伙的公屋用作隔離設施，合共3000多個單位。皇后山邨其餘5座陸續入伙，有多位剛入伙的皇后山邨居民向東網求助，其中第2座皇頤樓居民對此既無奈又憤怒。他1家5口原預計月尾遷入單位，正在裝修，由於單位面向東北方向，廳房窗戶都對正第7座皇澄樓，當中無任何阻隔，擔心新型變種病毒傳染力強勁，會經空氣傳播。他3個小孩分別5歲、7歲及10歲，因停課長期逗留在家，憂慮他們受感染。

他說經考慮後會選擇搬到月租約8000元的村屋暫住，以保一家大細安全。他認爲政府應擱置計劃，否則賠償給受影響住戶。而居於第6座皇樂樓的住戶黃女士亦反映，其低層單位內有2小朋友，與第7座皇澄樓非常貼近，估計距離不足30米，擔憂會有染疫風險。另有居於其他座數的居民反映，樓下為統一垃圾站，擔心出現衞生問題。

北區區議員羅庭德認爲，2020年政府徵用駿洋邨，但當時駿洋邨未入伙，加上皇后山邨位於半山地帶，附近有小學及幼稚園，選址不合宜，呼籲政府徵用尚未入伙的公屋。他曾與部門開會商討，並獲告知醫療專家顧問曾評估隔離座數與其他座數窗口距離，判斷不會構成傳播風險，但他質疑病毒傳播力加劇，即使數十米距離仍可感染其他居民，當局能否確保不會出現空氣傳播。他又不滿政府欠透明，至今尚未清楚交代商場及停車場會否被徵用。

房屋署表示，已接受預配皇后山邨第一座的準租戶，如不欲等待單位入伙，會按其公屋申請的先後次序，盡量安排重新編配皇后山邨已經可以入伙的第二至六座合適單位。至於皇后山邨第七座尚未預配。