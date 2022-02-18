你要知：補眠治標不治本　醫生：瞓得好比瞓得多重要

睡眠十分重要，有報告指出睡眠不足有機會致肥，甚至增加心血管疾病的風險。到底每日應該睡多久才算足夠？睡眠不足對生理、心理有甚麼不良影響？補眠又有沒有用？就由家庭醫生莫昆洋為大家一一解答。

有指一般人每日平均睡8小時就足夠，但為甚麼有人睡幾小時就精力充沛，有人睡足8小時卻依然感到疲倦？「其實睡眠時間冇規定長短，一般6至10個鐘都係合理，重點係起身嘅時候係唔係精神充沛、冇疲倦感覺。」莫解釋，每個人的睡眠時間長短是由基因決定，是天生且無法改變的，有些人是短時間睡眠者，有些人是長時間睡眠者，因人而異沒有對錯，重點是有沒有足夠的深層睡眠。至於何謂好的睡眠質素，莫表示，「若一瞓在床上就能入睡，在睡眠過程有夢境且清醒時多數不會記得夢境，且是自然清醒，而醒來時十分精神，都是好嘅睡眠。」

「至於睡眠不足的壞處，基本上係會影響身體，心靈和精神三方面」，莫指睡眠不足會引致精神差，亦會影響身體健康，增加生病機會以及影響社交表現，例如工作表現差、家庭關係差，惡性循環下又會反過來又會影響睡眠質素，因此有足夠的睡眠時數及好的睡眠質素十分重要。

若是通宵工作人士，就算在日間有充足的睡眠會否有負面影響？莫認為，由於生理時鐘是日出而作，日入而息，輪班工作或日夜顛倒的人，一般睡眠的質量會較差，所以就算睡眠時間長亦不代表一定睡得夠及睡得好。

如果在假日補眠又是否有助解決睡眠不足的問題？莫直言，「其實要補眠即係代表平時睡眠時間不充足或質量不好。與其說補眠不好，不如話補眠係一個警告信號，代表平常睡眠不夠。因此補眠只是治標不治本，根本問題是在於平日沒有充足且質量好的睡眠時間」。