深圳破37宗粵港澳跨境走私　案值3.2億人民幣

廣東省深圳海關緝私局開展打擊粵港澳海上跨境走私專項工作，自去年10月至本月中旬，共密集開展6次專項行動，查獲37宗粵港澳跨境走私案件，搗破25個走私團夥，抓獲60多名疑犯，查獲涉案走私手機、手錶、凍牛肉等案值約3.2億元（人民幣，下同，約3.9億港元）。

內媒周四（17日）報道，為嚴防粵港澳海上跨境走私形成氣候，深圳海關緝私局密切關注深圳關區東部沿海走私態勢，上述打擊行動開展以來，針對深圳東部沿海走私開展19次規模性打擊，查獲走私貨物案值1,317萬元（約1,641萬港元）。

去年12月7日，當局摧毀2個粵港澳跨境走私高檔手錶入境的水客犯罪網絡，一舉打掉16個貨主、攬貨（即承包貨物）以及水客通關團夥，抓獲30多人，搗毀2個私貨倉庫，現場查獲3萬多隻涉嫌走私入境的高檔手錶，涉案案值達1.2億元（約1.5億港元）。

另在上月13日，深圳海關緝私局聯合惠州市公安局打掉2個海上跨境走私團夥，抓獲13人，扣查10輛涉嫌走私貨車、100多箱走私入境手機、相機、集成電路、燕窩等高價值貨物，初估現貨價值逾2,000萬元（約2,500萬港元）。

深圳海關緝私局強調，下一步將繼續保持高壓嚴打跨境走私態勢，同時聯合地方公安、海警等部門，加大對東西海域等重點敏感地區的綜合整治力度，並積極與港澳執法部門開展聯合打擊行動。