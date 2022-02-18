新地以心建家　實現可持續發展

新鴻基地產（新地）植根香港近半個世紀，與香港共同成長，多年來秉承「以心建家」的核心價值，在港及內地發展優質物業並提供卓越的客戶服務，致力將環境、社會及企業管治（ESG）因素融入業務策略和營運當中，並通過環境、員工、顧客、供應鏈和社群5個核心範疇，實現可持續發展的目標和承諾。

新地在制訂能源管理及策略時會慎重考慮氣候變化問題，除了制訂節能目標外，亦承諾達成多項環保管理目標，在2020/21財政年度訂立新的10年環境目標，涵蓋溫室氣體排放、耗電、用水和建築廢物分流，包括將主要物業的溫室氣體排放強度降低25%、耗電強度降低13%、用水強度降低5%，以及在建項目的每年建築廢物分流率提升至70%或以上。

新地力爭為新落成的投資物業獲取領先能源與環境設計（LEED）認證，而發展中的核心商業項目更以獲得LEED金級或鉑金級認證為目標。

集團旗下項目亦引入了各種技術，向租戶和顧客提供安全及衞生的環境。其中九龍環球貿易廣場（ICC）憑藉最新型的室內空氣質量技術，以及全面的疾病預防和控制措施，於2021年成功取得「WELL健康—安全評價準則」物業設施運營管理證書，是全港首幢獲得該認證的建築物。

新地的住宅項目亦具環保元素，例如新入伙位於天水圍的Wetland Seasons Park，在施工過程中嚴格遵守環保要求，屋苑的設計更融合毗鄰濕地公園的優美環境，為住戶締造結合自然生態（Green）、心康體健（Wellness）和智能家居（Smart）的健康生活，充分平衡發展與環境保育。

至於在西沙路十四鄉的項目，是香港首個在臨時地點安裝太陽能光伏系統的項目，預計每年可以產生五萬度電，達致建築工地電氣化。此外，集團亦採用低碳混凝土，進一步減少項目的碳足迹。

隨着智能科技網絡的發展，新地不斷提升旗下物業硬件及軟件，為顧客提供更方便、優質的體驗，例如在商場引入智能洗手間，運用高速5G網絡和多個感應器，在洗手間外的顯示屏發放實時訊息，包括洗手間輪候時間和使用情況，令顧客更方便使用洗手間，縮短輪候時間。

集團亦在九龍環球貿易廣場的天際100香港觀景台率先開設全港首個5G科技館（5G LAB），展出香港最新的5G科技應用，讓公眾了解5G基建如何支持香港發展為智慧城市和創新科技中心。

新地亦有工地採用了「SmartWorks智安建」系統，提升工人的職業安全與健康，系統糅合了智能頭盔、健康監察站、大型機械的安全預警系統、進出管制及環境監察站等，全面提升建築工地的安全表現。

在採購過程中，為減低供應鏈風險，新地採取多源頭的採購策略，並優先選擇本地供應商，以減少運輸過程中的碳排放，集團有98%的供應商來自本地，支持本地經濟發展。集團的供應鏈策略着重識別、評估和盡量減低供應商對環境及社會帶來的影響，包括定期評估他們的可持續發展表現，以及提供職安健、環境管理和產品質素方面的培訓，以提高供應商對可持續發展的認知。

新地積極回應社會各種需要，包括推動各界齊心抗疫，集團是首家安排政府外展疫苗接種服務的地產商，便利員工及市民分別在集團總部、旗下商場及酒店接種疫苗。

新地亦以象徵式租金租出位於元朗東頭的地皮，予聖公會福利協會興建及營運大型過渡性房屋項目「同心村」，預計今年中開始入伙，落成後將提供約1,800個單位，估計可惠及總共5,000個基層家庭。

新地透過「新閱會」鼓勵年輕人閱讀，推廣愉快閱讀，透過多元化活動，與年輕人一同發掘各種嶄新的閱讀體驗。另外，新地與綠色力量一同推動「山•灘拯救隊」手機應用程式，向各年齡層人士推廣清潔海灘及郊野活動。活動自2018年推出程式以來舉辦了逾100場活動，清理逾12,000公斤垃圾。

新地未來將繼續透過發展優質物業、提供卓越服務，為持份者創造價值，推動可持續發展。