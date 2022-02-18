專家倡日谷30萬劑疫苗　聶德權形容有難度　醫護人手未能配合

「疫苗通行證」於本月24日落實，屆時商場、百貨公司、街市、髮型屋及宗教場所將涵蓋其中，市民需接種至少1針始能出入有關處所，普羅大眾為求不被「禁足」，近日紛紛接種新冠疫苗。公務員事務局局長聶德權今日(18日)表示，過去7天平均每日有8.4萬接種疫苗，對於有專家建議政府將接種劑量增至每日30萬，聶形容相當有難度，因為打針工作需要有醫護人員，醫院及其他工作亦要醫護人手。不過，他指近期私家診所的疫苗接種量亦增至每日4萬劑，希望有愈來愈多診所加入接種計劃。

聶又指，中央圖書館的疫苗接種中心下周三(23日)起將投入服務，為3至17歲及60歲以上的兩個群組接種科興疫苗，預計每天可為1,000至2,000名市民打針，而在港大陸佑堂及荃灣體育館同樣下周三亦會投入服務，為市民接種復必泰疫苗。他認為，各接種中心再延長開放時間是有難度，因為要考慮人手調配事宜，多間醫院的接種站一向開放時間為周一至五，希望日後能加開周六時段。

另外，他指現時安老院舍的疫苗接種率為23%，認為要大幅提升，會爭取在未來三周額外派醫生及護士到院舍打針。