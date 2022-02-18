新居屋東涌裕雅苑伙數最多　大單位設2浴室　9月收樓料即買即住

7個新建居屋項目涉8,926個單位將於下周五(25日)供市民申請，其中提約三份之一單位的東涌裕雅苑將設6座，部分單位甚至設置兩浴室，為近年罕見的居屋大單位。觀塘安秀苑及啟德啟欣苑則同樣設2座。眾多項目中，裕雅苑關鍵日期，即入伙日期為今年9月30日，料買家能即買即住，最遲為啟德啟欣苑，關鍵日期為2024年12月31日。

7個居屋包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，售價介乎124萬港元至531萬港元。根據售樓書資料，今期提供3,300個單位東涌裕雅苑設6座，各有32層，其中A座至D座各設570個單位，E及F座設510個單位，料高層單位可飽覽海景。其中面積約555平方呎的最大單位甚至設兩浴室，料同時最多可間3間房，屬近年居屋少有。

緊隨其後提供1,906個單位的觀塘安秀苑亦分兩座，A座設986個單位，B座設920個單位，各設36層。由於選址鄰近岩壁，部分單位景色相對稍遜。同樣提供逾千單位的啟德啟欣苑亦分2座，A座設43層，涉1,040個單位，B座設42層，涉800個單位，鄰近設有不少施工地盤，相對較嘈吵。

至於「樓王」北角驥華苑間隔四方，大部分單位僅可間一間房，適合細家庭入住。至將軍澳昭明苑鄰近山坡位置，附近設有認可殯葬區 ，附近亦有零散山墳，料有意買入坐落東南方位的住戶要留意。沙田愉德苑及馬頭角冠山苑分別設35層及39層。