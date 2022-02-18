議員轟港府覓地嘥時間　房屋問題招民怨　促簡化審批程序

立法會今日(18日)續辯論2021年施政報告致謝動議，不少議員關注本港土地房屋問題。有議員強調香港劏房問題嚴重，形容為「劏房悲歌」，是本港民怨的主因，更批評劏房租管未如理想，促政府盡快覓地建屋。

議員楊永杰表示，本港房屋供應長期不足，劏房問題成為本港第一大民怨。他指出，雖本屆政府通過《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》，但條例生效前已引致加租潮，批政府未能解決租金問題，促日後設立起始基金，又稱「告別劏房人人識講、創造土地先係掂檔！」

議員麥美娟指，政府雖有意檢視法例並縮減建屋程序，但每次修例以年計算，促大幅改善修例流程，切勿蹉跎歲月，強調如未來5年不追回建屋進度，以後將更難解決。議員謝偉銓稱，政府強調已覓得足夠用地，滿足未來10年的公屋需求，但市民的感受卻是一回事，強調並不能單靠政策口號或政府架構重組，反而需簡化與發展相關的法規及審批程序。

另外，議員陳恒鑌指出，十分支持運輸及房屋局「拆局」，直言部門過度臃腫反而導致兩大範疇未能發展，尤其指出運輸、物流發展滯後。他舉例指本港貨櫃業發展未如理想，葵涌碼頭欠奉物流業後勤發展，促搬遷碼頭，以釋放土地建設房屋。