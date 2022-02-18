深圳擬升級管控　對跨境貨車實施全接駁入境

廣東省深圳口岸連日發現，多名深港跨境貨車司機確診新冠肺炎。內媒周五（18日）引述深圳市交通局消息報道，該市將對跨境司機和接駁司機及車輛的疫情防控升級管理，實施「三點一線」（即口岸點、作業點、住宿點和沿線交通節點）全閉環管理，並在口岸區域建設入境司機防疫設施，推動「優數量、限時段、定口岸」全接駁管理，以保障供港物資和粵港兩地跨境物流安全順暢。

深圳市交通運輸局有關方面負責人表示，按照省的要求，現在對跨境運輸的管理提檔升級，要求每一個作業點、接駁點或交通節點的工作人員核實跨境司機的身份，確保其在管控範圍內。管理部門也會通過技術手段實時監測跨境車輛，一旦車輛在「三點一線」場所外超過15分鐘，便會有不同層級警報。工作人員會通過短訊、電話及趕赴現場核查，確保車輛在管控範圍內；同時將實施「全接駁」方案，跨境貨車將限量預約入境。

市交通局將完善口岸區域的接駁點和設施，以順利推進即將實施的升級管控方案。除深圳灣口岸、皇崗口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸4個接駁點外，全市其他14個接駁點將暫停運作。在口岸和現有接駁點之間設置專用通道，加裝硬隔離設施，入境車輛按指定路線進入口岸接駁點，對車輛進行統一消毒，由屬地公安機關加強現場管理。

當局亦將研究實施「水上接駁」，利用現有港口設施對適合水運的貨物，在深圳港東、西兩個港區設置專門的船舶及車輛綠色通道和專用泊位，確保深港跨境物資優先作業，通過駁船將貨物運往香港。當局表示，正在制訂相關方案，待有關方面審定後正式對外公布。