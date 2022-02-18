公院外變難民營　何栢良斥難以接受　促盡用大堂走廊安放患者

第5波疫情確診人數超越過去2年總和，除上萬名患者在家無了期等候入院，更有大批病人因院內床位爆滿，被安排在院外以帳篷搭建的臨時分流區，有醫護形容患者猶如身處「難民營」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(18日)在電台節目表示，情況令人無法接受，認為必須在短時間內將戶外病人轉至室內。

何表示，天文台預告冷鋒襲港，明日(19日)氣溫急降只有攝氏10度，惟現時仍有大批病人於公院外露天等候，不少更是長者，因此必須在短時間內將戶外病人轉至室內，他建議公院將新冠病人及非新冠患者分開，即使安置普通患者到大堂及走廊亦無辦法。何又指，政府目前應要求港大、中大醫學院及私家醫院報數，關於兒童病床及成人病床空缺數量，將醫管局內非傳染性病人轉移至私家醫院。

此外，何指公立醫院內病情穩定的患者應盡快出院，非新冠患者可改由日間護理中心或社區護士跟進，新冠患者則盡量轉到社區隔離設施。他稱，每日新增逾萬宗新冠確診個案，醫管局員工的感染數字每兩日翻一倍，亦反映社區傳播情況，擔心到時深切治療部病房出現短缺。