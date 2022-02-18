TVB前職員涉煽惑刑毀罪　因懷疑確診新冠未出庭　案押下周一訊

新冠肺炎第5波疫情持續，司法程序亦受影響。一名曾於無綫電視(TVB)任職之男子，涉於2019年9月至11月期間在網上連登討論區發文，呼籲損壞港鐵站閉路電視、「狙擊」TVB藝人及「火攻發射站」等。他否認3項煽惑他人刑事毀壞罪，案件原訂今早(18日)在觀塘法院續審。惟辯方今指，被告於本周二(15日)出現新冠肺炎病徵，雖已進行檢測，但仍未收到檢測結果。裁判官劉淑嫻遂將案件押後至下周一(21日)續審。

26歲被告張建華，報稱技術員，他被控於2019年8月9日、11月14日及11月19日，分別非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解而摧毀香港鐵路公司的閉路電視、美心麵包店、商店、餐廳或業務、及電視廣播公司的發射站。

被告今天未有進入庭內，辯方指被告有到法院大樓，但鑑於被告在本周二出現新冠肺炎病徵，而其母親亦有疑似徵狀，被告雖已前往天晴社區中心進行檢測，但目前仍未收到檢測結果。辯方又指今早與被告會面時，兩人刻意保持距離，他亦看見被告雙眼持續通紅。裁判官劉淑嫻遂應辯方要求，將案件押後2月21日下午續審。

案件編號：KTCC1334/2021