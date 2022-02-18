藏雷射筆判勞教　少年不服提上訴　須收押至3.11裁決

2019年11月11日有網民發起「大三罷」，全港多區均有人堵路。其中一名當時16歲的少年在旺角堵路現場附近被警方截查，並被發現藏有一支雷射筆，事後被控管有攻擊性武器罪，早前於少年法庭經審訊後被裁定罪成，被判入勞教中心。少年不服定罪及刑期並向高院提出上訴，原訟庭法官黃崇厚上周三(9日)駁回其定罪上訴，由於上訴人於昨日(17日)需參加香港大學法律學院的視像面試，法官批准他繼續保釋至今日(18日)聽取其刑期上訴陳詞。該少年今早親自陳詞後，法官決定先提取進一步報告，並押後至下月11日裁決，期間少年需再度還押。

原本有律師代表的上訴人，今改為親自向法官陳詞。上訴人稱原審裁判官考慮他悔意時沒有給予足夠比重且「有啲苛刻」。他指自己從沒有推卸責任且向法庭道歉並承諾改過自新。他又指自己被捕時主動向警方交出雷射筆無作隱瞞，而且亦沒證據他有使用該雷射筆。上訴人又指本案涉及的控罪有很多非監禁式刑罰可考慮，包括社會服務令，他是初犯在校內有擔任義工，犯案只是個別事件重犯機會低，但裁判官卻無清晰解釋為何不判處社會服務令屬原則性犯錯。

上訴人亦指他已在勞教中心服刑兩個月，如駁回判刑上訴，其進勞教中心的刑期有機會需重新計算。他指昨日參加法律學院的視像面試後將會應考文憑試，而在勞教中心的兩個月已屬相當大的懲罰及具阻嚇性，而改判非監禁式刑罰或最有利更生，再進入勞教中心則可能會斷送其前途故望法官從輕發落；法官最終決定先提取上訴人的最新更生中心、勞教中心、社會服務令及青少年罪犯評估專案小組報告後才作出裁決。

案件編號：HCMA 195/2021