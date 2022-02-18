美孚新邨有單位窗邊驚見「老鼠群組」　嚇煞街坊長關窗

新冠肺炎疫情嚴峻，市民需加強衞生清潔。惟美孚新邨有樓層住戶卻疑成老鼠「窩居」，嚇煞附近街坊。有女讀者向東網求助指美孚新邨其中一座有老鼠沿外牆水管爬行，有數隻老鼠更經常在中層單位窗邊位置出入及停留，懷疑牠們是從單位內走出來，擔心有住戶鄰居的衞生欠佳，使單位成為老鼠樂園。她指現時疫情嚴峻，但大廈內的老鼠卻儼如無人之境，又指大部分街坊已不敢開窗，令空氣難流通。

根據讀者提供，一段在晚上拍攝的影片所見，有老鼠於入黑時於大廈外牆位置，沿喉管亂竄，然後再竄進一單位。而另一段日間拍攝的片段，赫見至少4隻老鼠於一單位窗口位置群聚，窗戶當時正開啟，其中2隻老鼠其後更返回單位內。

居於同屋苑的女讀者投訴指，之前已向管理處投訴，但情況未有改善，不少樓上樓下住戶亦曾試過被老鼠入屋，現在已不敢開窗。她又估計老鼠群所聚集的單位，內部衞生一定十分惡劣，懷疑有人在家「儲垃圾」。據讀者了解，該單位屬於大單位，實用面積達1,266呎，住客為一名老婦。