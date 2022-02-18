瞞報健身中心兼職　前郵差認2罪候懲

前年疫情爆發初期，香港郵政實施間歇性在家工作，期間1名郵差隱瞞自己另於健身集團的兼職，更藉疫情在家工作之便，趁機「秘撈」，詐騙香港郵政2天薪金約1,200港元，事後被廉政公署起訴。被告今日(18日)在東區裁判法院承認2項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，另外2項欺詐罪則獲撤控。裁判官下令被告要將涉案金額賠償給香港郵政，並押後案件到3月11日判刑，為被告索取社會服務令報告，期間被告續准保釋。

30歲被告許紹基，現已辭去郵差工作。案情指，被告於2017年2月6日入職香港郵政，試用期為3年。2020年5月27日及6月4日，被告先後2次向香港郵政遞交一份《要求提供資料》的便箋，聲明自己自入職後從無擔任任何外間工作。惟事實上被告於2020年1月至9月期間，在一間健身會所內擔任兼職會所主任。事後他於廉署調查下，將事情和盤托出。

被撤銷控訴的2項欺詐罪則指，被告分別於2020年7月21及31日，沒有向香港郵政報告他於上述兩天缺勤，意圖欺騙而誘使香港郵政向他發放合共約1200港元薪金。

辯方求情指，被告擔任郵差時，上司對他的工作評核不錯，指他工作勤奮並有熱誠。辯方續指本案是單一事件，被告已於去年8月辭去郵差工作，事後配合廉署調查，並且認罪顯現悔意，逐冀法庭輕判。最終裁判官決定為被告索取社會服務令報告後，再作判刑。

案件編號：ESCC 2339/2021