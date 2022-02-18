於台灣涉比特幣騙案判囚　女主犯事隔7年入稟向港星彭偉華索償

2015年本港揭發虛擬貨幣比特幣交易平台Mycoin騙案，涉款高達30億港元，在台發展的港星彭偉華（原名彭鏡光）涉捲入騙案。雖然涉案公司總部位於香港，但因公司曾到台灣辦投資說明會，令不少台灣民眾亦誤墮騙局，血本無歸。案件前年在台灣審結，多人判囚。事隔逾7年，此案再有新進展，與被指是案中主犯同名的女商人，昨（17日）入稟香港高等法院，向上述公司及彭偉華等人索償，共涉810枚比特幣及38部礦機，等值超過2億港元。

原告是陳筠非，被告是裕勢投資有限公司（下稱裕勢），以及5名當時的公司代理，包括邱帶波、鄧錦芳、彭鏡光、陳姝諭及黃宥翔，其中彭負責推銷，其餘4人負責收投資者的款項。入稟狀指，原告是在台灣經營業務的商人，首被告是以「MyCoin」或「氪能」名義經營生意。

原告指，裕勢在2014年6月提供投資方案予她，指只要她投資若干金額，便可獲得一定數額的比特幣和礦機，並可透過礦機賺取更多比特幣。原告遂繳付648萬港元予邱帶波及鄧錦芳，購買570枚比特幣和26部礦機；另亦繳付32.7萬美金（折合約255.2萬港元）予陳姝諭及黃宥翔，購買240枚比特幣和12部礦機。結果她卻未能實現其投資計劃，及後裕勢更停止運作。她至今尚未取得涉及的810枚比特幣及38部礦機，遂向被告追討該些比特幣及礦機，或等值金額，連同利息及訟費。

根據傳媒報道，2015年5月案件揭發後，台灣刑事局在8月拘捕主犯陳筠非及呂冠緯，他們是情侶，涉嫌以投資比特幣騙財超過，涉及19名受害人。法院在2020年宣布判決，分別被判入獄9年及8.5年，3名台灣共犯分別被判囚2年至2.5年。

案件編號：HCA210-211/2022