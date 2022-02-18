印度假難民涉大年初一街頭搶劫　疑確診新冠缺席提堂

警方於本月1日早上，接獲一名六旬男子報案，指途經油麻地砵蘭街與咸美頓街交界時，疑遭3名南亞裔男子搶去手錶、及裝有手機及平板電腦的隨身袋；據悉，事主損失約15萬港元，期間更遭人用棍狀物件施襲。警方調查後，拘捕一名持「行街紙」留港的31歲印度漢，控以一項搶劫罪。案件今天（18日）在九龍城法院提堂，惟涉案被告疑患新冠肺炎，現正在廣華醫院隔離檢疫。裁判官應控方要求，將案件押後2月25日再訊，期間如果被告出院，將交由懲教看管。

報稱無業、31歲印度籍被告Anurag Singh，被控於2022年2月1日，在油麻地砵蘭街近咸美頓街交界與另外兩名不知名男子，搶劫楊嘉倫，並劫去1隻勞力士手錶、1個藍色單肩包、1部白色iPhone、1部白色三星手機、及1部黑色iPad。

被告今天沒有被帶上法庭，控方指被告懷疑患新冠肺炎，現正在廣華醫院隔離檢疫，並由警方看管，若得出檢測結果，將移交由懲教看管，並申請案件2月25日再訊。惟控方亦指，自今天起所有還押及定罪的在囚人士均須進行新冠病毒測試，故未知本案被告屆時能否出庭應訊，須視乎其健康狀況及懲教安排。

案件編號：KCCC500/2022