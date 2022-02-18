去年鯨豚擱淺量下跌近4成　惟涉人為因素致死宗數維持未減

下周日(20日)是「世界鯨魚日」，亦為本港鯨豚帶來喜訊，去年在本港擱淺的鯨豚動物共有32條，較2020年的52條下跌38.5%，亦是最近4年來最低。其中，擱淺的中華白海豚數目只得2條。但組織影像解剖後發現，人為因素導致鯨豚死亡的個案宗數未有下跌，當中涉漁業活動比例更有上升，學者認為與非法拖網捕魚有關。

香港城市大學海洋動物影像解剖研究組今日(18日)發表年度報告，總結及分析本港鯨豚及海龜死亡情況。報告整合鯨豚的擱淺的數字顯示，本港去年共有32條鯨豚擱淺，除較2020年跌38.5%，更較2019年最高峰的55條少23條，而32鯨豚條擱淺中有24條為江豚，佔75%，其次為其他品種，包括樽鼻海豚、侏抹香鯨和熱帶斑海豚，只有2條為中華白海豚。

研究團隊為當中31條鯨豚進行影像解剖，發現人為因素致死的鯨豚數量未有相應下跌，維持10條，但只有1條鯨豚因船隻撞擊致死，數字仍較2019年的15隻明顯減少，亦較2020年微跌2條。去年涉及漁業活動致死的鯨豚個案則有9宗，數量持續4年上升。而被診疾病的擱淺鯨豚則有15宗，較前年少約一半。

報告指出，有擱淺江豚個案的顱頸脫位，身體左側有瘀血；肺部、乳腺和附近肌肉亦有寄生蟲感染，胃部更有異物，例如漁鈎及漁線，而身體的瘀傷與漁具纏繞脗合，加上肺部溺水及胃部的漁具，研究組判斷，江豚的死因很大機會是與漁業活動有關。

香港城市大學傳染病及公共衞生學系助理教授葛展榮指出，疫情下本港水域包括來往港澳等的船隻大減，鯨豚面對船隻撞擊的威脅相應減少，但漁業威脅未有減退，相信與拖網捕魚有關。他指出，本港雖然禁止拖網捕魚，但本港海域與內地相鄰，海線不明顯，不排除有鄰近地區船隻誤進本港水域拖網捕魚。

葛又表示，今年其他品種鯨豚的擱淺量首超中華白海豚，而部分鯨豚在本港較罕見，身形亦較大，容易於本港擱淺，而牠們在解剖中亦發現已患病，相信牠們因迷路與疾病而「客死異鄉」。

至於本港海龜方面，2021年間共有10宗死亡個案，較2019手7月至2020年12月的18個月間的7宗輕微上升。合共的17隻海龜中，有11隻海龜體內都發現有海洋垃圾，包括膠袋和包裝紙等，3隻海龜曾遭船隻撞擊，3隻海龜發現漁業活動的痕迹，例如被「鬼網」纏繞而影響覓食或因而窒息。此外，他們亦處理了3宗活體個案。