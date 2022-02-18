啟德沐安街再建過渡性房屋　料明年第4季落成　提供700單位

市民上樓無期，過渡性房屋成另一出路。運輸及房屋局表示，啟德沐安街將再增設過渡性房屋，並興建2座4層高住宅，提供約700個單位，預計今年第4季動工，明年第4季落成。擬議項目將交由「齊惜福有限公司」營運，並以「組裝合成」建築法(MiC)興建。

啟德沐安街第1B2區及第1B3區政府土地目前被劃作長期公營學校用途，當局建議在土地的建校工程展開前地盡其用，強調不會影響土地的長期發展計劃，並適時檢視及啟動建校工作。

運房局續指，將新增在啟德沐安街第1B3區項目，興建2座4層高住宅，提供約700個單位，料2023年第4季落成，並以「組裝合成」建築法(MiC)興建。

至於原訂的啟德沐安街第1B2區項目，地段面積約69631.7平方呎，預計興建2座4層高住宅樓宇，提供約478個單位，單位設自然採光通風的洗手間。項目預計於今年第3季動工，明年第3季落成，較早前預算延遲1季。項目將同樣以「組裝合成」建築法(MiC)興建，並由「東華三院」負責營運。