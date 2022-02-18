基層兒童困境多　2成受訪家庭未能負擔子女課外活動

新冠肺炎疫情下，基層兒童正在學習及生活上面臨不少困境，關注學童發展權利聯席今日（18日）發布《疫情下，基層兒童的身心發展，學習情況及政策支援調查》，顯示基層家長學術程度大多為中學及小學或以下，而且疫情期間也很少帶孩子出門，對於子女課外活動和娛樂方面，花費教少。團體因此倡議政府為學童提供學習支援津貼及醫療券。

關注學童發展權利聯席在1月18日至2月7日之間進行問卷調查，共收回405份問卷，涉及405個家庭及752名兒童，受訪家長73%屬中學程度，15%為小學以下程度，超過90%受訪者住在公屋、板間房或者劏房。調查顯示，疫情下90%受訪基層家庭的經濟出現不同困難，包括收入減少，開工不足，甚至失業。

調查亦指，受訪基層家庭平均每個月投放最多開支於兒童學習支援，超過40%家庭每月花2,000港元或以上在子女學習支援上，如功課輔導班、補習班，平均每月花費為2269.5港元；兒童課外發展方面超過一半家庭每個月花少於1,000港元在兒童課外活動上，18%受訪家庭每月使用少於500港元，19%受訪家庭更指未能負擔。對於兒童醫療或復康需要上，如診症、健康評估、特殊學習需要訓練等，則有近40%受訪家庭表示沒有任何消費。

因此，團體指政府應為基層兒童提供學習支援津貼，建議金額為基層兒為每月1000港元，又倡增設兒童醫療券，讓兒童生病時，能得到適切治療，以免家庭因經濟困難，導致兒童失去治療的金期。