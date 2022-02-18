隔離設施不足　專家倡徵用停駛郵輪　許樹昌憂變鑽石公主號翻版

本港確診宗數幾何級暴增，隔離設施嚴重不足，港府早前指擬徵用學生宿舍作隔離設施，並已透過教育局聯絡各大學，研究其可能性。呼吸系統科專科醫生梁子超回應指，除大學宿舍外，亦可考慮徵用郵輪以解燃眉之急，因房間較多，也有一定感染控制措施，甚至可向郵輪員工提供個人防護裝備，協助送餐。惟中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，宿舍及郵輪均不合適。

梁認為，郵輪可提供多個單位，也有一定感染控制措施，只要確保確診者都留在房間裏，並配合充足通風設備，做法就可取。考慮到郵輪公司大部分員工已經接種疫苗，相信風險與疫情爆發初期不一樣。如有充足保護衣和口罩，就可動員人手協助送餐及支援。他也同意徵用大學宿舍作隔離設施，因為設施齊備，也與社區有一段距離，比徵用公屋更可取。

不過，許樹昌則認為使用郵輪作隔離設施並不可取，以前年鑽石公主號爆發為例，若未有妥善處理感染人士，有機會導致嚴重爆發。而且，郵輪位於海上並不理想，大部分房間屬內艙房，環境狹窄侷促，並不適宜居住，況且郵輪公司也未必願意配合措施。至於大學可提供的宿位有限，做法難顧及留宿的學生，而且部分宿舍例如中大位於山上，若病人出現緊急情況，需要送院，就相當不便。

就上述建議，中大表示，鑑於有部分學生在港並無其他居所而選擇留宿，能容納的外來人士數目仍十分有限，但若政府有相關要求，校方將盡力配合。理大也表示，一直與政府保持緊密聯繫，全力配合政府的抗疫措施，亦會適時作出調節。城大則稱，大學的宿位短缺率冠絕八大，支持並呼籲學生宿位充足的大學盡快調配資源、騰出空間。