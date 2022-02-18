斥扶貧目標空洞　議員倡制訂減貧時間表

立法會一連三日討論2021施政報告致謝動議，在「持續改善民生、培育人才及青年發展」的議題上，有議員直斥政府的扶貧措施令人詬病，政府甚少訂立扶貧目標；另有議員斥政府未有推動智慧城市，批評「智方便係智唔方便」。

議員管浩鳴指，政府經常指貧富懸殊及扶貧是工作重點之一，但扶貧工作卻令人詬病，長者生活津貼近年有補貼，但仍十分嚴重。他指全港有約130萬長者，其中45%屬貧窮人口，政策介入後仍有14.5%，直言數字十分驚人。他批評政府甚少有扶貧目標，其實應定期調整，否則難有路線圖及時間表。

議員狄志遠表示堅決反對政府向弱勢社群開刀，即4月開始向社福機構削減1%的整體資助，金額牽涉約2億港元。狄指此舉對社福機構影響深遠，被削減的金額等於530個新入職大學畢業生的薪酬。他指政府在施政報告有很多政策，但不是「做咗嘢就代表做得好」，反而是要了解社會需求。

議員鄧家彪指若目前採用的貧窮指標只能作參考，不能作行政及管治目標的話，只是「哂大家時間及期望」。他建議盡快制定可行的減貧目標，特別要處理老年人的基本需要以及在職貧窮問題。

議員江玉歡指疫情下單親家庭嚴重受影響，當經濟支柱失業，整個家庭運轉將走向失控，有研究亦指4成單親家庭生活在貧窮線下。然而，施政報告卻隻字未提單親家庭的生活狀況，她建議應給予單親家庭更多關注，包括一定的財政支援，建設社區照顧兒童設施等。

議員陸頌雄則指香港智慧城市發展慢，批評「智方便」設計急、後台不夠，早前大批人使用「智方便」登記電子消費券導致「大塞車」。他形容「智方便」令人感覺是應付市民及議會的手段，其功能沒有整合，難免市民選擇沿用傳統方法。他指政府的智慧城市應用程式均沒有一站式處理，每一次市民都要再次輸入個人資料，促政府繼續改善。